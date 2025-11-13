Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 122,29 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 122,29 USD zu. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,36 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 121,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 99.446 Stück.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 25,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 22,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 4,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,73 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

