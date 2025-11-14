Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Freitagabend vor

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 121,52 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 122,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 530.900 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 34,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 17,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,13 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 17.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,15 USD im Jahr 2025 aus.

