DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas23.017 +0,6%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,35 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Freitagabend vor

14.11.25 20:23 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Freitagabend vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 121,52 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
103,78 EUR -0,40 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 122,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 530.900 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 34,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 17,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,13 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 17.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,15 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie stabil: Umsatz über den Erwartungen

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung