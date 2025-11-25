Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 115,56 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 115,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 115,58 USD. Bei 114,57 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 121.442 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 15,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,13 USD je Aktie belaufen.

