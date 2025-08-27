Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 130,02 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Airbnb-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 130,02 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 130,31 USD. Bei 130,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 101.353 Airbnb-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 23,17 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 3,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,22 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie
Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbnb
Analysen zu Airbnb
Keine Analysen gefunden.