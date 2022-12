Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 109,48 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 110,22 EUR. Bei 110,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 155.094 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. 9,57 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 03.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 26,52 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,55 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.309,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.518,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 4,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

