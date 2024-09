Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 133,44 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 133,44 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 132,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.903 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 29,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,89 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,67 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

