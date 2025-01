Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 159,12 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 159,12 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 159,12 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.208 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 7,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 163,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 15,69 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich fester

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen