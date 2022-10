Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 93,19 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,30 EUR aus. Bei 92,84 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.207 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 23,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (86,53 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 7,70 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,82 EUR.

Am 28.07.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR im Vergleich zu 14.177,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com