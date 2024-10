Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Montagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 127,26 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 127,26 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.836 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

