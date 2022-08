Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gefragt

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 106,92 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 107,06 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,22 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.871 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Mit einem Zuwachs von 11,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,92 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,24 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,09 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,01 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

