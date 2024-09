Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 129,98 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 129,98 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,86 EUR aus. Bei 130,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 93.756 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,96 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,49 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,24 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 162,67 EUR an.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing liefert im August weniger Flugzeuge aus - Aktie tiefer

Minuszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich leichter

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben