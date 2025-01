Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 155,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 155,62 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 154,34 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,44 EUR. Zuletzt wechselten 137.513 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 11,05 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 08.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 19,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 164,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.02.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

