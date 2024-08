Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 134,40 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 134,40 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,76 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.372 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,59 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 11,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,22 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 161,33 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

