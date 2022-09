Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 100,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 100,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.144 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 121,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,15 Prozent. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,80 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,73 EUR aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,01 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

