Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) verlustreich

Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 62,55 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 61,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,50 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.532 Stück gehandelt.

Am 24.01.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.03.2020 Kursverluste bis auf 47,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,32 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 2,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

