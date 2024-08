Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 134,84 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 134,84 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,42 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.305 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 12,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 161,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

