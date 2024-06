Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 148,14 EUR.

Mit einem Kurs von 148,14 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Bei 148,70 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 147,66 EUR. Bei 148,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.628 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 14,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,83 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,42 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Investment-Tipp Airbus SE (ex EADS)-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Boeing-Aktie etwas stärker: Titan mit gefälschten Unterlagen in Flugzeugindustrie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Airbus SE (ex EADS)-Aktie