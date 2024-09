Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 132,60 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 132,60 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.174 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 30,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,32 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,20 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,67 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels stärker