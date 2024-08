Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 140,12 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 140,12 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,04 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 150.580 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 18,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 14,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,22 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 161,33 EUR an.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Airbus-Aktie etwas schwächer: Airbus übergibt drittes Modul für NASAs Orion-Raumschiff

Freundlicher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag