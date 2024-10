Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag zu

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 141,38 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 141,38 EUR zu. Bei 142,04 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.361 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 18,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 123,50 EUR am 26.10.2023. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 14,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,33 EUR angegeben.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

