Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Aufschlag

Um 26.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 105,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 106,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.906 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 149,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent auf 12.000,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.460,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,09 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

