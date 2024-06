Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) behauptet sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 130,96 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 130,96 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 129,88 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 177.229 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 31,96 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,19 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 165,00 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

