Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 166,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 166,60 EUR nach oben. Bei 167,34 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 165,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168.095 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2024 (124,74 EUR). Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 166,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 liegt im Minus