Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag in Rot

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 99,66 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,61 EUR nach. Mit einem Wert von 100,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 102.691 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,92 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,08 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 148,09 EUR angegeben.

Am 28.07.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,36 Prozent zurück. Hier wurden 12.000,00 EUR gegenüber 14.177,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie knapp im Plus: Airbus sucht für Hochlauf der Fertigung neue Mitarbeiter

Malaysia Airlines erneuert Flotte mit dem A330neo - Airbus-Aktie unbeeindruckt

Boeing-Aktie trotzdem leichter: Boeing-787-Flugzeuge dürfen wohl bald wieder fliegen - Schwäche bei Flugzeugauslieferungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus