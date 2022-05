Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag höher

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 30.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 112,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 113,14 EUR. Mit einem Wert von 112,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.640 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 121,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,81 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 90,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 24,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 147,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12.000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.460,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus