Fokus auf Aktienkurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit Einbußen

01.09.25 16:10 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 12,52 EUR nach.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 12,52 EUR ab. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 178.700 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 17,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 48,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,41 Mio. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,728 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

