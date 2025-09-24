AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 15,60 EUR abwärts.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 15,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 15,54 EUR. Bei 15,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.029 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 45,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,97 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137,41 Mio. EUR im Vergleich zu 131,78 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,727 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie

Aixtron: Führend in potenzialträchtigem Markt

Aixtron: Das große Erwachen?