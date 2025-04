So entwickelt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schießt am Mittwochmittag hoch

30.04.25 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,8 Prozent im Plus bei 12,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 11:48 Uhr 6,8 Prozent. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,88 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.761.910 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer. Am 17.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,83 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 43,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,210 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,83 EUR. Am 27.02.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 226,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,31 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026. Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,714 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Ausblick: AIXTRON SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren eingebracht TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

