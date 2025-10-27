DAX24.257 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1646 +0,1%Öl65,50 -0,3%Gold4.032 -1,2%
AKTIE IM FOKUS 2: Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf

27.10.25 11:17 Uhr
(Neu: Xetra-Kurs, Deutsche-Bank-Stimme, mehr historische Kurs-Einordnung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally der Aktien der Porsche AG (Porsche vz) hat sich am Montag nach der Vorlage von Geschäftszahlen fortgesetzt. Der Anstieg um zuletzt 1,5 Prozent auf 47,88 Euro reichte aus, damit der Kurs erstmals seit über einem Jahr wieder über die 200-Tage-Linie kletterte. Mitte Oktober hatten die Aktien der VW-Tochter eine Erholung gestartet und seither rund ein Fünftel an Wert gewonnen.

Auch die Titel des Mutterkonzerns Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und der Konzernholding Porsche SE (Porsche Automobil) lagen am Montag im Plus.

Der Sportwagenbauer Porsche AG hatte am Freitag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt und dabei wegen Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung einen herben Gewinneinbruch vermeldet. Experten zogen davon in ersten Kommentaren ein durchwachsenes Fazit. Der RBC-Analyst Tom Narayan sah im Umsatz eine Enttäuschung, während das operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung leicht übertroffen habe.

Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, hieß es vom Jefferies-Fachmann Philippe Houchois. Tim Rokossa von der Deutschen Bank sprach von soliden Ergebnissen mit einem freien Barmittelfluss, der die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Seiner Ansicht nach sind die Erkenntnisse höchst positiv für eine Aktie, mit der zuletzt viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse spekuliert hätten.

Rokossa hob die Markenstärke des Sportwagenbauers hervor. Eine vollständige Erholung des Anlegervertrauens hänge von einem erfolgreichen Abschluss der Umpositionierung ab. Diese ging damit einher, dass Noch-Konzernchef Oliver Blume die ambitionierten Ziele mit Elektroantrieben kassierte und Anfang 2026 vollständig zum Mutterkonzern VW wechseln will. Dann soll der frühere McLaren-Manager Michael Leiters den Porsche-Chefposten übernehmen.

Nach dem dritten Quartal sieht Rokossa aber "ein gewisses Aufwärtspotenzial" für die Aktien, die seit ihrem Hoch aus dem Jahr 2023 aktuell noch immer 60 Prozent an Wert verloren haben. Wer die vollen drei Jahre seit dem Börsengang dabei ist, hat aktuell 42 Prozent weniger Wert im Depot. Damals hatte der Platzierungspreis bei 82,50 Euro gelegen. Das bisherige Rekordtief datiert mit etwas unter 40 Euro von Ende Juni, diesem hatten sich die Titel Ende September bis auf vier Cent genähert./tih/mis/nas/ajx/mis

