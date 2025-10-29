AKTIE IM FOKUS: DWS setzen sich nach guten Zahlen an MDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der DWS (DWS Group GmbHCo) haben die Anleger am Mittwoch honoriert. Die Titel der Fondstochter der Deutschen Bank drohten zwar zwischenzeitlich etwas an Schwung zu verlieren, im Lauf des Vormittags zogen sie jedoch wieder an und übertrafen mit einem Spitzenplus von 5 Prozent ihren Anstieg in den Anfangsminuten. Zuletzt bewegten sie sich dann 4 Prozent höher bei 54,75 Euro. Dies brachte ihnen den Spitzenplatz im MDAX ein.

Die Fondsgesellschaft punktete mit ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung. Analysten äußerten sich schon in ersten Kommentaren zuversichtlich: So sprach Jefferies-Experte Tom Mills von starken Quartalszahlen, mit denen das Unternehmen gut in der Spur sei mit Blick auf die Jahresziele. Mandeep Jagpal von RBC bezifferte, das bereinigte Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen um 7 Prozent übertroffen.

Angeliki Bairaktari von JPMorgan zielte auch auf das Vorsteuerergebnis ab und erwähnte, die DWS-Aktien hätten sich in diesem Jahr bislang viel besser geschlagen als andere Werte im Sektorindex Stoxx Europe 600 Financial Services. Dieser hat 2025 bislang nur 6 Prozent zugelegt, während DWS mittlerweile auf ein Jahresplus von 37 Prozent kommt. Die Aktien behalten ihr Rekordhoch von 56,35 Euro in Reichweite, das vor knapp drei Wochen aufgestellt wurde./tih/ajx/stk