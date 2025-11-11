AKTIE IM FOKUS: Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen mit 79 Euro am Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 gekratzt. Zuletzt ließ der Schwung etwas nach, sie kosteten bei 78 Euro aber immer noch fast 9 Prozent mehr als tags zuvor.
Die operativen Resultate des dritten Quartals seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, kommentierte ein Experte. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv.
Fraport-Aktien haben 2025 gut ein Drittel zugelegt und den MDax mit seinen 14 Prozent damit klar abgehängt./ag/mis
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:36
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:36
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
