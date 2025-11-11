DAX23.988 +0,1%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,29 +0,4%Gold4.141 +0,6%
AKTIE IM FOKUS: Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019

11.11.25 10:07 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen mit 79 Euro am Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 gekratzt. Zuletzt ließ der Schwung etwas nach, sie kosteten bei 78 Euro aber immer noch fast 9 Prozent mehr als tags zuvor.

Die operativen Resultate des dritten Quartals seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, kommentierte ein Experte. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv.

Fraport-Aktien haben 2025 gut ein Drittel zugelegt und den MDax mit seinen 14 Prozent damit klar abgehängt./ag/mis

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
11:06Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:51Fraport HoldWarburg Research
10:36Fraport HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
16.09.2025Fraport OutperformBernstein Research
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:06Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:51Fraport HoldWarburg Research
10:36Fraport HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

