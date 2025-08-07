DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%

"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich nach Zahlen kurz auf Tief seit Anfang Mai

08.08.25 10:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
34,20 EUR 0,96 EUR 2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31.611,0 PKT 279,5 PKT 0,89%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -

Jungheinrich nach Zahlen kurz auf Tief seit Anfang Mai

Die Aktien von Jungheinrich sind am Freitag im frühen Handel unter Druck geraten. In der Eröffnung rutschten sie um fast fünf Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai.

Anschließend machten sie wieder etwas Boden gut und lagen zuletzt noch mit gut zwei Prozent im Minus bei 33,08 Euro. Damit gehörten die Papiere am Freitag zu den größten Verlierern im MDAX. Im bisherigen Jahresverlauf verteuerten sich die Papiere allerdings um rund 29 Prozent und legten damit stärker als der MDax zu.

Der Staplerhersteller und Logistikdienstleister habe mit dem Auftragseingang und mit dem operativen Gewinn (Ebit) die Konsensschätzungen um zwei bis vier Prozent verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain vom Investmenthaus Bernstein.

Die Zusammenstellung der Gewinnbeiträge der einzelnen unternehmerischen Aktivitäten habe sich jüngst etwas verschlechtert. Hinzu komme eine Lohn- und Gehaltsinflation./bek/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

