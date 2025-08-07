AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich nach Zahlen kurz auf Tief seit Anfang Mai
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
Jungheinrich nach Zahlen kurz auf Tief seit Anfang Mai
Die Aktien von Jungheinrich sind am Freitag im frühen Handel unter Druck geraten. In der Eröffnung rutschten sie um fast fünf Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai.
Anschließend machten sie wieder etwas Boden gut und lagen zuletzt noch mit gut zwei Prozent im Minus bei 33,08 Euro. Damit gehörten die Papiere am Freitag zu den größten Verlierern im MDAX. Im bisherigen Jahresverlauf verteuerten sich die Papiere allerdings um rund 29 Prozent und legten damit stärker als der MDax zu.
Der Staplerhersteller und Logistikdienstleister habe mit dem Auftragseingang und mit dem operativen Gewinn (Ebit) die Konsensschätzungen um zwei bis vier Prozent verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain vom Investmenthaus Bernstein.
Die Zusammenstellung der Gewinnbeiträge der einzelnen unternehmerischen Aktivitäten habe sich jüngst etwas verschlechtert. Hinzu komme eine Lohn- und Gehaltsinflation./bek/zb
Datum
Rating
Analyst
09:21
Jungheinrich Buy
Jefferies & Company Inc.
22.07.2025
Jungheinrich Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.07.2025
Jungheinrich Overweight
Barclays Capital
18.07.2025
Jungheinrich Buy
Baader Bank
18.07.2025
Jungheinrich Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.07.2025
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|18.07.2025
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.2022
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.2022
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.2022
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.2021
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2020
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
