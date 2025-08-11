Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Jungheinrich Buy

08:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe ein robustes Vierteljahr hinter sich, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber von einem verhaltenen Ausblick überschattet. Auf dem Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

