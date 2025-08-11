Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,39 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe ein robustes Vierteljahr hinter sich, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber von einem verhaltenen Ausblick überschattet. Auf dem Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,08 €
|Abst. Kursziel*:
39,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,97%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|08:11
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA