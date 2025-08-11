DAX 24.081 -0,3%ESt50 5.332 -0,3%Top 10 Crypto 16,69 +1,8%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.482 +0,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 66,83 +0,2%Gold 3.345 +0,0%
Jungheinrich Aktie

33,10 EUR +0,16 EUR +0,49 %
STU
Marktkap. 3,39 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

Jungheinrich Buy

08:11 Uhr
Jungheinrich AG
33,10 EUR 0,16 EUR 0,49%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe ein robustes Vierteljahr hinter sich, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber von einem verhaltenen Ausblick überschattet. Auf dem Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,08 €		 Abst. Kursziel*:
39,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,97%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

08:11 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Jungheinrich Buy Baader Bank
08.08.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
08.08.25 Jungheinrich Buy Baader Bank
08.08.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

