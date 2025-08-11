DAX24.367 +0,8%ESt505.430 +0,8%Top 10 Crypto16,86 -0,9%Dow44.738 -0,4%Nas21.669 -0,2%Bitcoin101.494 -3,7%Euro1,1642 -0,5%Öl66,69 +1,5%Gold3.340 -0,5%
AKTIE IM FOKUS: Rolls-Royce setzen Rekord-Rally fort

14.08.25 17:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,10 EUR 0,38 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die Papiere des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce haben am Donnerstag ihre starke Jahresentwicklung einmal mehr untermauert. Mit 1.111 Pence erreichten sie den höchsten Stand ihrer Geschichte. Unter den stärksten Werten im Londoner Leitindex FTSE 100 gewannen sie zuletzt noch 2,1 Prozent.

In diesem Jahr, in dem das Unternehmen am Markt mit zuversichtlichen Prognosen überzeugen konnte, haben sich die Titel mittlerweile fast verdoppelt. Damit stellt Rolls-Royce die Aktien anderer Triebwerksproduzenten wie MTU (MTU Aero Engines) oder SAFRAN in den Schatten.

Analysten sind von Rolls-Royce schon länger begeistert. Am Donnerstag erhöhte Ian Douglas-Pennant von der UBS sein Kursziel von 1075 auf 1375 Pence sowie seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss im Jahr 2028. Er hat überdurchschnittlich hohe Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität./ajx/he

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
13:56Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
25.07.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
