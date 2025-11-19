Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt unter Druck vor Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA sind die Nerven der Anleger im frühen Mittwochshandel angespannt geblieben. Nach dem jüngsten Kursrutsch verharren sie in der Defensive, bevor der Chipkonzern am späten Abend nach US-Börsenschluss Signale zum Boomthema Künstliche Intelligenz liefern wird. Außerdem könnte das am Abend anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung wichtige Erkenntnisse in puncto einer möglichen Leitzinssenkung im Dezember liefern.

Der DAX fiel schon in den Anfangsminuten mit 0,3 Prozent ins Minus auf 23.117 Punkte. Am Vortag war der Leitindex auf seinem niedrigsten Niveau seit Juni angekommen und unter seinen 200-Tage-Durchschnitt gerutscht, womit er charttechnisch angeschlagen ist.

Für den MDAX ging es im frühen Mittwochshandel um 0,5 Prozent auf 28.359 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) bewegte sich mit 0,4 Prozent im Minus.

Mehr als fünf Prozent hat der Dax binnen einer Woche verloren. Dass sich die Stimmung am globalen Aktienmarkt zuletzt rasant eingetrübt hatte, wurde vor allem mit Sorgen rund um den Zinssenkungszyklus in den USA und die Bewertung von Technologiewerten begründet. Deshalb wird den Resultaten von Nvidia am Mittwoch nochmals mehr Bedeutung beigemessen als allgemein schon üblich./tih/mis