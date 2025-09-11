DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto16,13 +4,9%Dow45.455 -0,6%Nas21.903 +0,1%Bitcoin97.182 +1,9%Euro1,1704 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.642 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Adidas - Sportartikelhersteller überzeugt mit trendigen neuen Styles! Adidas - Sportartikelhersteller überzeugt mit trendigen neuen Styles!
Dick´s Sporting Goods – Einzelhandelskette dank neuer Filialkonzepte zurück auf dem Erfolgspfad! Dick´s Sporting Goods – Einzelhandelskette dank neuer Filialkonzepte zurück auf dem Erfolgspfad!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Aktien Frankfurt Schluss: Dax belastet von SAP und geopolitischen Sorgen

10.09.25 17:48 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax belastet von SAP und geopolitischen Sorgen | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.633,0 PKT -85,5 PKT -0,36%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Leitindex DAX ist am Mittwoch mit dem Schwergewicht SAP (SAP SE) ins Minus gedreht. Der deutsche Leitindex ließ seine anfänglichen Gewinne am Nachmittag liegen und rutschte dann bis an die Marke von 23.600 Punkten ab. Über die Ziellinie ging er 0,36 Prozent tiefer bei 23.632,95 Punkten. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen schloss 0,59 Prozent tiefer bei 30.148,88 Zählern.

Wer­bung

KI-Euphorie, die vom US-Softwarekonzern Oracle ausging, wirkte sich hierzulande nur anfangs bei SAP positiv aus. Letztlich wurden die Titel des Schwergewichtes zur Belastung für den Dax, indem sie klar ins Minus drehten. Anleger wägten außerdem ab zwischen geldpolitischer Hoffnung und geopolitischen Sorgen, die bei deutschen Aktien letztlich überwogen. Oracle konnte an den New Yorker Börsen zumindest den Technologiesektor etwas stützen.

Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management zeigten überraschend schwache Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise in den USA, dass sich die Tür für einen großen Zinsschritt durch die US-Notenbank Fed öffnet. Zurück hielten sich Anleger jedoch angesichts des Abschusses von Drohnen über polnischem Staatsgebiet. Die Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland./tih/nas

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

19:15DAX büßt Gewinne letztlich ein - Das bewegte zur Wochenmitte die Börse
18:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax belastet von SAP und geopolitischen Sorgen
17:57Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich
17:52Volkswagen Commits Over $1 Billion To Artificial Intelligence Push
17:48Aktien Frankfurt Schluss: Dax belastet von SAP und geopolitischen Sorgen
17:36Merck slams UK as it scraps £1bn London drug research centre
16:19Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: "Vorgezogener Winterschlaf?"
16:05The Zacks Analyst Blog Highlights Johnson & Johnson, SAP, Coca-Cola, Hamilton Beach and SIFCO Industries
mehr