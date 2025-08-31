Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 135,68 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 135,68 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,37 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 134,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.352.337 Alibaba-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 8,58 Prozent niedriger. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 40,82 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,44 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 13.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 57,79 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

