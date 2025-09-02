DAX23.590 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.200 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.712 +0,1%Euro1,1678 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.565 +0,9%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Alibaba im Fokus

03.09.25 16:10 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 135,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
117,00 EUR -2,00 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 135,83 USD. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 135,81 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,80 USD. Zuletzt wechselten 586.901 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei 148,42 USD markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 8,48 Prozent niedriger. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 40,88 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,71 CNY.

Am 29.08.2025 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 56,03 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

mehr Analysen