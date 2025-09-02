Alibaba Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Alibaba

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 137,10 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,0 Prozent auf 137,10 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 135,58 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 136,80 USD. Bisher wurden via New York 1.294.729 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 8,26 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 USD am 14.01.2025. Abschläge von 41,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,71 CNY.

Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 56,03 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

