Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Donnerstagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 111,90 USD nach.

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 111,90 USD abwärts. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 110,63 USD ein. Bei 111,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 682.114 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 116,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 4,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,90 CNY je Alibaba-Aktie.

Am 15.08.2024 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 33,59 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 33,36 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Alibaba am 14.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 59,21 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

