Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 123,94 USD.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,9 Prozent auf 123,94 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 123,44 USD. Bei 124,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 643.814 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,25 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Am 20.02.2025 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 38,97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 14.05.2026 dürfte Alibaba die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 65,33 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

