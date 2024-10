Alibaba Aktie News: Alibaba schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 116,80 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 116,80 USD zu. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,80 USD an. Bei 117,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 896.281 Alibaba-Aktien.

Bei 117,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Mit Abgaben von 42,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,89 CNY aus.

Alibaba veröffentlichte am 15.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,59 Mrd. USD – ein Plus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 59,72 CNY in den Büchern stehen haben wird.

