Alibaba Aktie News: Anleger greifen bei Alibaba am Nachmittag zu

Die Aktie von Alibaba zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 74,29 USD zu.

Das Papier von Alibaba konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 74,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 74,52 USD. Bei 74,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 244.333 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,50 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 27,52 Prozent niedriger. Bei 66,63 USD erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,31 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,21 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.05.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 CNY je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,43 Prozent auf 30,87 Mrd. CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,43 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 57,02 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

