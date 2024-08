Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 79,48 USD ab.

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 79,48 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 79,42 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 79,90 USD. Bisher wurden via New York 201.717 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,97 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 14.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,33 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 30,87 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.08.2024 terminiert. Alibaba dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 57,39 CNY je Aktie aus.

