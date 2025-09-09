Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochabend mit KursVerlusten
Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 143,92 USD abwärts.
Die Alibaba-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 143,92 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 143,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 145,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.158.683 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 3,13 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CNY.
Am 29.08.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,57 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 56,20 CNY fest.
Alibaba-Aktie deutlich höher: Tochter Ant plant offenbar die Tokenisierung von Energieanlagen
Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
