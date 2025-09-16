Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Mittwochabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.
Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 167,10 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 167,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 166,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.485.197 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 167,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2025). Gewinne von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 USD am 14.01.2025. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 51,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,21 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Alibaba gewährte am 29.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 55,75 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Alibaba-Aktie weist Kursplus aus: KI-Strategie und Rückkehr von Jack Ma im Fokus
NVIDIA-Aktie im Fokus: China setzt weiter auf Chips des KI-Giganten - trotz Druck aus Peking
Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
