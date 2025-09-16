Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Mittwochabend fester

DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.993 +0,5%Nas22.238 -0,4%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,82 -1,0%Gold3.649 -1,1%
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - ein Abweichler
17.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 167,10 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 167,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 166,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.485.197 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 167,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2025). Gewinne von 0,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 USD am 14.01.2025. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 51,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,21 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Alibaba gewährte am 29.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 55,75 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

