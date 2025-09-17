DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.265 +0,3%Nas22.565 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Abend fester

19.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,1 Prozent auf 165,90 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,20 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 164,83 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 1.269.758 Aktien.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 167,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 0,84 Prozent niedriger. Bei 80,30 USD fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 51,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,20 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 USD gegenüber 1,39 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 55,71 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

