Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 108,09 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 108,09 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 108,06 USD. Bei 108,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 353.030 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,42 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 68,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 36,70 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,25 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Alibaba veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 65,32 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

