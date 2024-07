Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 75,62 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 75,62 USD. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 75,46 USD ein. Bei 75,57 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 214.371 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,50 USD an. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 35,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 13,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 CNY. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,47 CNY belaufen.

Alibaba gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,33 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 30,87 Mrd. CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 30,43 Mrd. CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 57,20 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

