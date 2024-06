Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 73,93 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 73,93 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 74,27 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217.763 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 102,50 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,64 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 9,87 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 CNY je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,87 Mrd. CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 30,43 Mrd. CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Alibaba am 31.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 57,20 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

